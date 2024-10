Musk svela il futuro di Tesla, presenta il robotaxi 

Per il futuro di Tesla Elon Musk scommette sul robotaxi. Dopo aver promesso per anni un'auto completamente autonoma, il miliardario è ora al test finale: alzare il velo su una vettura senza guidatore che, a suo avviso, aprirà una nuova era per il trasporto pubblico. L'appuntamento nella nottata italiana a Los Angeles: "Ritengo che sia il più importante che Tesla abbia mai avuto. Fra cinque o dieci anni sarà visto come il lancio dell'iPhone per Apple", ha detto Dan Ives, analista di Wedbush Securities.

"Una piattaforma di taxi senza guidatore aprirà un mercato che vale miliardi di dollari", ha osservato invece Tasha Keeney di ARK Invest. Non tutti gli osservatori però condividono l'ottimismo. Per un taxi autonomo "ci vorranno anni. Sarà necessario superare ostacoli tecnologici, test di sicurezza e ottenere le autorizzazioni dalle autorità", ha messo in evidenza Garrett nelson di CFRA Research. Il successo dell'evento dipenderà molto dal prototipo che Musk presenterà, se sarà in grado di mostrare il funzionamento della tecnologia e soprattutto se fornirà dettagli sul modello che Tesla vuole seguire per il suo servizio di taxi. Non è chiaro se saranno usate solo vetture di cui Tesla è titolare o anche quelle dei clienti, che potrebbero affittare le loro auto quando sono non utilizzate, in un modello simile a quello che Airbnb usa per le case. In quest'ultimo caso i passeggeri si troverebbero seduti in una vettura senza autista, mentre il proprietario del veicolo è al lavoro o impegnato in altre attività.

Per i fan di Musk il robotaxi è un'occasione da non perdere e aiuterà Tesla a superare le recenti difficoltà sul mercato in seguito al rallentamento delle vendite delle auto elettriche. Il miliardario ha investito molto nel progetto del robotaxi: ha sacrificato l'attesa auto elettrica economica e ha spostato team di ingegneri penalizzando altre iniziative. Il test dal Warner Bros Studio è quindi un evento cruciale, che mette alla prova la strategia di Tesla e quella del miliardario, molto occupato di recente con la politica americana a fianco sul suo alleato Donald Trump. Nel corso dell'appuntamento, intitolato 'We, Robot', Musk potrebbe anche offrire aggiornamenti su Model 2, l'auto economica che dovrebbe costare sui 25.000 dollari e che dovrebbe esordire nel 2025, e sulla quale sembrava girare il futuro di Tesla prima del robotaxi.

