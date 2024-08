Figure 02 è il primo robot con la voce di ChatGpt

Figure AI, startup nel campo della robotica umanoide su cui ha investito anche OpenAI, ha svelato il suo ultimo progetto, Figure 02. Si tratta del primo robot del suo genere con integrato il modello di intelligenza artificiale Gpt di OpenAI, lo stesso che alimenta ChatGpt. Grazie a questo, il robot può comprendere e analizzare le immagini, come quelle in tempo reale dell'ambiente circostante, ma anche rispondere e comunicare attraverso la voce, in linguaggio naturale. La novità principale del più recente modello Gpt-4o ("omnia") di OpenAI è proprio la capacità di generazione multimodale di contenuti, da testo a immagini e audio. Il Figure 02 si distingue dal suo predecessore per un design più elegante e funzionale, caratterizzato da una finitura nera opaca che sostituisce la cromatura e da un'integrazione completa dei cavi all'interno degli arti. Queste modifiche estetiche non sono solo un vezzo estetico, ma servono a rendere il robot più robusto e affidabile. Il cuore dell'umanoide è l'unità di calcolo e inferenza IA, potenziata del triplo rispetto alla versione precedente, consentendo al Figure 02 di eseguire compiti complessi in completa autonomia. Sei telecamere e un sofisticato modello di visione e linguaggio permettono al robot di percepire l'ambiente e di interagire con esso in modo intelligente. Un altro elemento distintivo del Figure 02 sono le mani, dotate di 16 gradi di libertà e capaci di sollevare pesi fino a 25 kg.

Figure AI ha già iniziato a testare i suoi robot in ambienti industriali reali, come dimostrato dalla recente sperimentazione in uno stabilimento Bmw in South Carolina. Con un finanziamento di 675 milioni di dollari, l'azienda californiana è ben posizionata per competere con altri importanti attori del settore, come Agility Robotics, Apptronik, Tesla e Boston Dynamics.



