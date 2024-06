Cresce il 5G, entro il 2029 coperto l'80% del mondo

Le connessioni 5G sono in crescita in tutto il mondo. Entro il 2029, ci saranno 5,6 miliardi di abbonamenti a livello globale. È una delle rilevazioni contenute nel più recente Mobility Report di Ericsson, che sottolinea un 20% di crescita annua nel traffico dati mobile, con il 35% della popolazione mondiale che ha accesso alla tecnologia. Nei primi tre mesi del 2024, si sono aggiunti 160 milioni di abbonamenti, portando la cifra totale a 1,7 miliardi. Il report prevede che a fine 2024 ci saranno 600 milioni di attivazioni. In aumento anche la copertura del 5G, che passerà dal 40% di fine 2023 all'80% nei prossimi cinque anni. Il dato fa riferimento alla popolazione al di fuori della Cina, paese che entro il 2025 sarà totalmente coperto dal 5G. Sempre a fine 2029, il 60% di tutti gli abbonamenti a servizi di connettività mobile sarà su 5G.

Secondo Ericsson, il traffico dati mobile è cresciuto del 25% anno su anno tra fine marzo 2023 e fine marzo 2024, spinto principalmente dalla migrazione degli abbonati all'uso di servizi di più recente generazione e ad alta intensità di dati, come i video. Si prevede che il traffico dati crescerà a un tasso annuale composto del 20% fino alla fine del 2029. Inoltre, l'Ericsson Mobility Report evidenzia che la connettività fwa (Fixed Wireless Access) sta diventando un caso d'uso rilevante per l'implementazione del 5G da parte degli operatori telco. La tecnologia offre ai consumatori un sistema di accesso a internet basato su una rete mista, formata in parte da fibra ottica e in parte da un collegamento wireless. La fibra ottica raggiunge un'antenna radio base che invia il segnale internet via onde nella zona circostante. L'utente riceve il segnale con un'antenna installata a casa e si connette alla rete.



