L'ologramma di Lang Lang suona a Barcellona grazie al 5G

Al Mobile World Congress in corso a Barcellona, Ericsson e l'operatore spagnolo Telefónica hanno riprodotto un caso concreto di utilizzo della rete 5G. Il tutto grazie a Lang Lang, il popolare pianista che si è esibito al Gran Teatre del Liceu di Barcellona. Da un lato l'artista in carne e ossa, dall'altro la sua riproduzione olografica, che si muoveva in sincrono nei movimenti reali. L'obiettivo? Mostrare non solo la velocità ma anche la stabilità di una rete 5G privata su infrastruttura Ericsson e spettro di banda di Telefónica.

La tecnologia ha permesso a Lang Lang di condividere non solo la sua musica, ma anche le sue emozioni: i sensori collegati alla sua giacca e le luci led illuminate hanno trasmesso il battito cardiaco al ritmo della musica, con il musicista che ha persino coinvolto il pubblico, chiedendo di formare accordi sui loro telefoni cellulari e immergersi realmente nella performance. Per riprodurre l'ologramma di Lang Lang, varie telecamere hanno filmato ogni dettaglio della sua esibizione trasmettendo le immagini in formato 4k, ad altissima qualità; i movimenti delle dita del pianista sul pianoforte olografico sono stati interpretati e trasmessi via rete mobile usando un protocollo audio, e decodificati sul pianoforte reale attivando la riproduzione automatica del brano musicale, anche sullo strumento riprodotto in digitale. Un esperimento che, secondo una nota di Ericsson, apre all'utilizzo del 5G per una fruizione multimediale migliore, anche durante concerti ed eventi dal vivo, con migliaia di connessioni simultanee.



