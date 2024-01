Amazon sperimenta il chatbot che consiglia sugli acquisti

Amazon pensa ad un chatbot di intelligenza artificiale per assistere i clienti nei loro acquisti. Lo afferma la Cnbc, che avrebbe ascoltato una fonte interna in grado di fornire alcuni dettagli sullo strumento. Il chatbot sarebbe un modo per fare domande su specifici prodotti senza dover leggere tutte le recensioni a riguardo. Ad esempio, si potrebbe chiedere all'IA di sintetizzare i pregi e i difetti di un articolo, così da capire se risponde alle proprie esigenze. Il gigante dell'e-commerce aveva già lanciato un nuovo menu con cui i venditori possono sfruttare l'intelligenza artificiale generativa per creare le descrizioni degli oggetti.

Questo, soprattutto negli Stati Uniti, ha però portato ad alcuni problemi nella formulazione dei testi, dove potevano apparire frasi come "non posso dar seguito a questa richiesta" oppure "questo è contrario alle politiche di OpenAi" nel momento in cui si lasciava libertà totale alla funzionalità basata su ChatGpt, l'IA sviluppata proprio da OpenAi. La piattaforma in fase di sviluppo sfrutterebbe invece algoritmi interni di Amazon. La società può contare su una compagnia collegata, Amazon Web Services, per soluzioni tecnologicamente avanzate e disponibili sul cloud. Nell'ultima conferenza sugli utili, il Ceo del colosso Andy Jassy ha affermato che l'azienda sta utilizzando l'intelligenza artificiale generativa per organizzare i magazzini e consigliare ai vettori i percorsi da seguire per ogni consegna. "L'intelligenza artificiale generativa cambierà l'esperienza di ogni cliente e renderà il nostro lavoro migliore" le parole di Jassy riportate dalla Cnbc.



