Intelligenza Artificiale motore della creatività, oltre 100 novità nelle app Adobe

L'intelligenza artificiale generativa entra sempre di più nelle applicazioni di grafica e creatività. Nel corso della conferenza di Los Angeles "Adobe Max 2023", la compagnia che sviluppa Photoshop ha svelato tre nuovi modelli di Firefly, il suo motore di IA generativa di design, e oltre 100 nuove funzionalità di intelligenza artificiale per piattaforme di punta tra cui Adobe Illustrator, lo stesso Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects e Adobe Stock. Nel merito di Firefly, gli aggiornamenti a Image 2, Firefly Vector e Firefly Design, mirano a rendere più semplice per i professionisti creare lavori partendo dalle loro indicazioni testuali e assicurando una corretta attribuzione del copyright, per ogni dettaglio ricavato dall'IA dalla libreria di Adobe.

Per fare questo, ogni realizzazione finale sarà accompagnata da un'etichetta informativa, chiamata 'content credential', che mostra informazioni come il nome del creatore, la data, le modifiche apportate e gli strumenti utilizzati. Non solo creazione da zero ma anche editing: gli utenti di Express possono utilizzare Generative Fill, l'assistente creativo basato su Firefly, per inserire, rimuovere o sostituire oggetti, persone e altro ancora in qualsiasi immagine, utilizzando solo una descrizione. Mentre Transalte permette di tradurre l'eventuale testo in un'immagine in 45 lingue, senza dover modificare manualmente gli elementi presenti. "Dal rilascio del nostro primo modello per le immagini Firefly a marzo, siamo stati sorpresi dall'incredibile risposta della community" ha dichiarato David Wadhwani, president Digital Media Adobe. "Con oltre 3 miliardi di processi di generazione immagini registrati fino ad oggi, di cui più di un miliardo solo nell'ultimo mese, l'adozione di Firefly dimostra il beneficio nel portare i modelli di IA in flussi di lavoro conosciuti e consolidati".

