Meta rimuove oltre 116mila account per truffe San Valentino

Pensi di aver incontrato qualcuno attraente, single e di successo su Facebook o Instagram? Potrebbe essere una truffa che sfrutta la ricorrenza di San Valentino. E' la stessa Meta, proprietaria delle piattaforme, ad avvertire gli utenti. La società afferma che nei primi mesi del 2025 ha già rimosso più di 116.000 account e pagine su Facebook e Instagram collegati a truffe romantiche. Nel 2024 ha rimosso più di 408.000 account di questo tipo.

Secondo Meta, questi account truffa spesso hanno origine nei paesi dell'Africa occidentale dove i criminali si spacciano per membri dell'esercito americano o celebrità. In entrambi i casi, affermano di essere "in cerca di amore" e avviano conversazioni con persone su Facebook, Instagram e WhatsApp ma anche su altre piattaforme di messaggistica. Alla fine il truffatore richiede carte regalo, criptovalute o altri tipi di pagamenti. "I truffatori si evolvono costantemente", afferma David Agranovich, direttore sicurezza di Meta al sito Engadget.

E un pericolo arriva dall'intelligenza artificiale che ha reso più semplice per i truffatori assumere identità fittizie convincenti. "Da tre o quattro mesi ci sono un paio di strumenti diversi accessibili, facili da usare che consentono all'aggressore di trasformare dinamicamente il proprio volto durante la videochiamata - dice alla testata Rachel Tobac, Ceo di SocialProof Security - Possono anche usare deepfake che permettono di costruire un personaggio, effettuare telefonate, usare un clone vocale e non c'è nemmeno bisogno di coinvolgere un essere umano".



