DeepSeek, dopo il cyberattacco nei giorni scorsi 'attuata una correzione'

"È stata implementata una correzione e stiamo monitorando i risultati": lo rende noto DeepSeek sul suo sito, in merito agli attacchi hacker che aveva subito nel weekend passato e che avevano portato nei giorni successivi un rallentamento nella navigazione della piattaforma e nella ricerca.

Lo scorso weekend, come si legge in una sezione dedicata del sito web, la piattaforma è stata presa di mira da un massiccio attacco informatico, di tipo DDoS, che ha inviato un vasto numero di richieste di accesso al servizio per metterlo offline.

Ad oggi, resta indisponibile la ricerca in tempo reale e procede a rilento quella standard del chatbot. L'attacco è avvenuto in un momento di forte interesse per i modelli di DeepSeek che sfidano i rivali più blasonati. I ricercatori dell'azienda americana Wiz, nei giorni scorsi, hanno scoperto una vulnerabilità di sicurezza che avrebbe potuto esporre informazioni sensibili degli utenti, come la cronologia delle chat e le chiavi Api, i codici dedicati agli sviluppatori. La falla è stata poi corretta.

In Italia l'app non è più disponibile negli store digitali di Apple e Google e il Garante della Privacy ha disposto "in via d'urgenza e con effetto immediato", alle due società cinesi che gestiscono la piattaforma, la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani e ha contestualmente avviato una istruttoria.



