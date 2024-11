Apple offre un milione a chi riesce a violare i server di IA

Apple è alla ricerca di hacker per testare la sicurezza di Apple Intelligence e offre una ricompensa fino ad un milione di dollari a chiunque riesca a violare i server Private Cloud Compute (Pcc). Lo ha rivelato la stessa azienda di Cupertino su un suo blog. In particolare, il 'bottino' più alto andrà alla persona o al team che riuscirà a eseguire un codice dannoso sui server Pcc.

Sono però previste anche ricompense minori, ossia 250mila dollari a chi individua 'exploit' che potrebbero consentire agli hacker di estrarre i dati degli utenti dal cloud AI di Apple mentre 150 mila dollari andranno a chiunque riesca ad accedere ai dati degli utenti.

Non è la prima volta che Apple fa ricorso agli hacker per testare i suoi sistemi di sicurezza. Da alcuni anni ha dato accesso a questi sistemi creando uno 'special researcher-only iPhone designed for hacking', ossia un iPhone per lo scopo di essere hackerato.

Apple ha lanciato iOS 18.1 il 28 ottobre. Si tratta del nuovo sistema operativo che supporta Apple Intelligence, con funzionalità di intelligenza artificiale. In Ue e in italiano sarà disponibile da aprile 2025

