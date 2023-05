Pronto il primo centro italiano per la biodiversità

È pronto a partire il primo centro di ricerca italiano dedicato alla biodiversità, il National Biodiversity Future Center: si tratta di uno dei cinque centri nazionali istituiti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. E' stato presentato a Roma, nella tenuta presidenziale di Castelporziano, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità.

“È una giornata con un grande valore simbolico”, commenta la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza: “con questo nuovo centro di ricerca consegniamo anche la responsabilità di portare avanti e sviluppare questo tema così importante quindi, in un certo senso, stiamo partendo per il futuro”. Per Carrozza "salvaguardare la biodiversità è fondamentale per salvare il pianeta, ma anche noi stessi”.

“Quello che è avvenuto in Emilia-Romagna ci fa riflettere su ciò che noi ricercatori possiamo fare per evitare questi eventi estremi o per far sì che non siano così devastanti: la scienza può fare qualcosa per invertire la rotta. Per questo, la cultura della biodiversità deve diffondersi a partire dalle scuole e diventare parte del nostro patrimonio: saranno infatti le nuove generazioni a dover animare questo centro – prosegue la presidente del Cnr – dobbiamo trovare il coraggio di formarle e di investire su di loro”.



Il Centro Nazionale per la Biodiversità vede già reclutati 1.300 ricercatori e avrà due sedi a Palermo e a Venezia, ha detto il presidente del Cnetro Luigi Fiorentino, ricordando come la tutela della biodiversità sia entrata a far parte della nostra Costituzione dopo un lungo cammino. “L’istituzione di un ministero dell’Ambiente nel 1986 - dice Fiorentino - è stata una rivoluzione e oggi abbiamo finalmente la costituzionalizzazione della biodiversità. L’investimento in ricerca, come quello fatto per far nascere questo centro, è la base perché la sua tutela non resti solo uno slogan”.