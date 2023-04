Le isole di plastica composte da rifiuti galleggianti in mare aperto cominciano a diventare habitat per alcuni animali marini che vivono normalmente sulle coste, tanto da aver dato vita a nuove forme di comunità ‘neopelagiche’. A dirlo è una campagna di studio nell’Oceano Pacifico guidata da Linsey Haram, del Centro di ricerca ambientale Smithsonian, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Ecology & Evolution.

Ormai in tutti i mari da anni esistono vere e proprie isole di rifiuti galleggianti, fatte soprattutto da plastica di ogni tipo e resti di reti da pesca, che possono essere anche molto estese e sono un pericolo per molti animali marini che possono rimanere intrappolati nei detriti oppure scambiarli per cibo. Ma nel tempo queste enormi ‘zattere’ continuamente rimodellate dalle onde e le correnti stanno diventando anche degli habitat per molte specie marine. Raccogliendo 105 campioni di detriti durante una campagna di studio fatta tra il 2018 e il 2019 nel Pacifico settentrionale i ricercatori americani hanno trovato la presenza, nel 70% dei detriti, di specie che vivono normalmente lungo le coste, in particolare piccoli artropodi e molluschi.