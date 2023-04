Siccità, Po sorvegliato speciale dai satelliti Cosmo-SkyMed

La siccità di questi mesi ha fatto del fiume Po un 'sorvegliato speciale' perfino dallo spazio: i cambiamenti del suo corso e le aree di secca comparse negli ultimi tre anni all'altezza di Pavia sono evidenziati nella nuova immagine elaborata grazie alle osservazioni satellitari fatte dalla costellazione Cosmo-SkyMed di Agenzia spaziale italiana (Asi) e Ministero della Difesa.



L’immagine mostra in dettaglio l’area di Pavia con il Ponte della Becca che attraversa la confluenza tra i fiumi Ticino e Po. In verde sono evidenziati i cambiamenti avvenuti negli ultimi tre anni al corso di entrambi i fiumi e le aree che attualmente risultano in secca.



“L’immagine - precisano gli esperti dell’Asi - è il risultato di un’elaborazione in Rgb” (corrispondenti alle bande del rosso, del verde e del blu) “di tre immagini acquisite dalla costellazione Cosmo-SkyMed dal 2020 a marzo 2023. A ognuno dei tre canali Rgb è stata associata una delle immagini selezionate per l’analisi”.