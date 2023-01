Eventi in tutta Italia per conoscere terremoti e vulcani

Visitare una sala sismica, crocevia di tutti i dati che permettono in tempi di record di costruire l'identikit di un terremoto, poter vedere in un esperimento come le onde sismiche viaggiano nei terreni superficiali e andare a caccia di rischi naturali come farebbe un detective: sono solo alcuni degli eventi per capire meglio i terremoti, ma anche i vulcani e i fenomeni geofisici, nella Giornata dell'Alfabetizzazione Sismica organizzata il 13 gennaio dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

L'istituto aprira' alle scuole e al pubblico le sue sedi in tutta Italia, da Roma a Napoli, fino a Napoli, Grottaminarda (Avellino) e Catania, con eventi e iniziative dedicate a tutte le eta , a partire dai bambini.

Capire gli tsunami giovando, fate un viaggio nella storia dei grandi terremoti italiani e degli strumenti per studiarli, vedere da vicino una stazione sismica in funzione sono alcune delle iniziative in programma a Roma, nella sede centrale dell'ente, insieme a incontri sul ciclo dell'acqua e sul modo in cui le immagini dei satelliti aiutano a studiare gli effetti dei terremoti.

Sempre nel Lazio, il Museo Geofisico di Rocca di Papa (Roma) sara' aperto tutto il giorno e offrira' dimostrazioni sull'uso dei droni nella ricerca geofisica.



Sono interamente dedicate alle scuole le iniziative in programma a Lerici (La Spezia), L'Aquila e Palermo. In Campania, nella sede dell'Ingv a Grottaminarda (Avellino) su potra' visitare la mostra "Terremoti: Attenti agli elementi! Dettagli che salvano la vita", dedicata alla vulnerabilita' degli edifici e alle azioni che possono contenerla. A Ercolano (Napoli) la sede storica dell'Osservatorio Vesuviano riapre le porte al pubblico, con video e incontri sui vulcani dell'area napoletana e l'eruzione di Pompei del 79 d.C.



In Sicilia, a Catania, l'Osservatorio Etneo propone la visita alla sala operativa e seminari sul modo in cui la realta' virtuale puo' aiutare a migliorare la conoscenza dei rischi naturali e a ridurre i danni, il radon e i suoi rischi, la misura del campo gravitazionale terrestre per il monitoraggio delle aree vulcaniche e sismogenetiche in Italia.