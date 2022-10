Rischi naturali, Italia fragile e con la memoria corta

L’Italia è troppo fragile per quanto riguarda i rischi naturali, e soffre di memoria corta: lo dice all’ANSA Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), in occasione della 39esima Giornata dell’Ambiente organizzata anche quest’anno dall’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, di cui Doglioni è membro. “Nel nostro Paese mancano la cultura della prevenzione e le risorse per creare cittadini più consapevoli”, aggiunge il Linceo, “e questo a tutti i livelli: bisogna partire dalle campagne informative già nelle scuole”.

Il convegno ha al centro proprio il rapporto tra memoria e oblio, cioè la nostra tendenza a dimenticare gli eventi peggiori e quindi a non parlare di rischi se non quando accade qualcosa. "In tema di rischio la memoria è fondamentale, perché gli eventi accaduti in passato prima o poi accadranno di nuovo”, ricorda Carlo Doglioni: “dobbiamo essere coscienti della ciclicità della natura".

Anche perché gli eventi naturali calamitosi hanno ricadute sociali ed economiche rilevantissime: solo per le ricostruzioni post-terremoto, dal 1968 ad oggi l’Italia ha già speso quasi 200 miliardi di euro, oltre alle perdite umane, culturali e di qualità della vita nelle aree colpite dai terremoti. Un costo destinato a crescere a causa del cambiamento climatico: “L’attuale crisi climatica non potrà che intensificare gli eventi estremi – afferma il presidente dell’Ingv – e renderli sempre più frequenti”.