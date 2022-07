Eruzione del vulcano Tonga fra le più violente mai osservate

L’eruzione del vulcano sottomarino Tonga nell’Oceano Pacifico, avvenuta il 15 gennaio 2022, si conferma tra le più violente mai osservate nell’era moderna: ha prodotto onde gravitazionali e atmosferiche che hanno riverberato intorno alla Terra, raggiungendo quasi il limite massimo per la loro velocità di propagazione, e gli effetti dell’eruzione potrebbero non essere ancora del tutto esauriti. La conferma dell’unicità dell’evento arriva da uno studio guidato dalla britannica Università di Bath e pubblicato sulla rivista Nature, e i risultati potranno anche aiutare a migliorare i modelli meteorologici e climatici dell’atmosfera.

L’ultima eruzione del Tonga ha prodotto un pennacchio verticale, formato da acqua e cenere, di oltre 50 chilometri di altezza e il calore rilasciato è rimasto la più grande fonte di onde gravitazionali sulla Terra per le successive 12 ore. L’evento ha anche prodotto onde gravitazionali simili a increspature che si sono estese nel Pacifico, come mostrato dalle osservazioni satellitari. Infine, sono state generate anche onde atmosferiche che hanno riverberato intorno al pianeta almeno sei volte e hanno raggiunto velocità vicine al loro limite teorico: 320 metri al secondo.

