Le praterie di posidonia del Mediterraneo sono serbatoi di carbonio

Le praterie di posidonia oceanica, tipiche del Mediterraneo, si confermano giocatrici fondamentali nella partita della cattura e dello stoccaggio del carbonio: oltre a quello immagazzinato nei loro tessuti, ne accumulano una grande quantità anche sotto forma di zuccheri espulsi dalle radici, in concentrazioni 80 volte maggiori di quanto ritenuto finora. La scoperta arriva da uno studio pubblicato sulla rivista Nature, Ecology & Evolution e coordinato dall’Istituto tedesco Max Planck per la Microbiologia Marina di Brema, a cui ha partecipato anche l’Italia con Gabriele Procaccini, dirigente di ricerca alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.



“Delle riserve di zuccheri così abbondanti sono sorprendenti”, dice all’ANSA Procaccini, il cui ruolo nella ricerca è stato fondamentale, in quanto unico esperto del gruppo specializzato sulla posidonia oceanica. “Vuol dire che la pianta – aggiunge – contribuisce alla cattura del carbonio durante tutto l’arco della sua vita".BR> I ricercatori, guidati da Maggie Sogin, hanno analizzato campioni d’acqua prelevati in diverse praterie nel Mediterraneo, nei Caraibi e nel Mar Baltico, trovando concentrazioni inaspettatamente elevate di saccarosio vicino alle radici.

L’analisi del Dna dei batteri che vivono nei sedimenti sotto le praterie ha indicato inoltre che, sebbene l'80% dei Dna recuperati contenesse geni che degradano il saccarosio, si tratta di geni attivi sono nel 64% dei casi. “La posidonia produce composti che inibiscono l'attività microbica – spiega Procaccini – quindi solo una piccola parte dei depositi di zuccheri viene degradata”.



“Lo studio conferma l’importanza di queste piante, ma sottolinea anche i danni causati dalle attività umane che le disturbano”, conclude il ricercatore italiano: “non solo intaccano i tanti servizi ecosistemici forniti dalla posidonia, ma rischiano anche di esporre all’erosione la parte sottostante le praterie, causando così la liberazione del carbonio lì immagazzinato”.