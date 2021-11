Parmitano guardiano dei ghiacciai nel documentario 'Melt' VIDEO

Con i ramponi da montagna e lo zaino in spalla, Luca Parmitano smette temporaneamente i panni dell’astronauta per diventare ‘guardiano’ dei ghiacciai nel nuovo documentario ‘Melt’ dell’Agenzia spaziale europea (Esa), realizzato ad agosto durante una spedizione sulle Alpi svizzere e pubblicato su YouTube in concomitanza con la Cop 26 di Glasgow.

In poco più di 30 minuti, il documentario racconta l’appassionante viaggio che Parmitano ha affrontato insieme a glaciologi e climatologi alla scoperta degli effetti del riscaldamento globale sul ghiacciaio del Gorner, uno dei più grandi sulle Alpi. “Quando ero in orbita sulla Stazione spaziale ho scattato molte foto – spiega AstroLuca nel documentario - e nell’arco di sei anni, dalla prima alla seconda missione, ho visto con i miei stessi occhi il ghiacciaio scomparire. Mi ha colpito, così questo gruppo di scienziati e climatologi mi ha chiesto di venire qui e vedere da terra quello che avevo visto dallo spazio”.

Oltre ai panorami mozzafiato, molte le interviste a esperti che spiegano come si sta operando per monitorare la salute dei ghiacciai attraverso misurazioni in situ e rilevazioni satellitari: tra loro anche Susanne Mecklenburg, capo dell’Ufficio per il clima dell’Esa, e l’italiana Simonetta Cheli, che dal prossimo gennaio ricoprirà il ruolo di Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Esa.