E' la Giornata degli tsunami, la sfida dei sistemi di allerta

I supercomputer entrano in campo per aiutare a calcolare se, quando e in quanto tempo un terremoto e' in grado di generare uno tsunami. Accade nella simulazione che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) sta organizzato in collaborazione con il Cineca in occasione della Giornata mondiale dedicata alla consapevolezza sugli tsunami che si celebra il 5 movembre. E' una doppia sfida, quella di riuscire a prevedere in tempo l'arrivo degli tsunami perche' , accanto alla tecnologia, si deve lavorare sulla consapevolezza della popolazione.



Sebbene gli tsunami possano avere conseguenze catastrofiche, come hanno dimostrato quello nel 1908 si e' abbattuto su Messina e quello del 2004 a Sumatra, la percezione della pericolosita' di questi eventi non e' ancora diffusa come si potrebbe immaginare. "La sfida piu' grande e' fare arrivare i messaggi di allerta alla popolazione, perche' sia preparata", ha detto all'ANSA Alessandro Amato, direttore del Centro tsunami dell'Ingv.



Iin Italia il Sistema d'Allertamento Nazionale per i Maremoti di origine sismica (SiAM) e' stato istituito nel 2017 ed e' coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con l'Ingv e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). "Dal 2018 sono state approvate le linee guida del SiAM, ma - osserva Amato - c'e' ancora una scarsa consapevolezza da parte di Regioni e Comuni. Molte dovrebbero avere un sistema di allertamento sulle coste, ma questo non accade".



"Ogni volta che un terremoto avviene in mare o vicino alla costa viene lanciato un primo segnale di allerta; ancora prima di avere osservato lo tsunami, ci si basa sui dati relativi al terremoto, per esempio se e' avvenuto vicino alla costa, se e' forte e superficiale", spiega Amato. "Il risultato di questa prima analisi e' un primo segnale di allerta che viene diramato a distanza di 7-8 minuti dal terremoto: un tempo sufficiente per avvertire la popolazione".

A questo punto si cominciano ad analizzare i dati delle boe che si trovano piu' vicino alle coste e viene diramato un secondo allarme. In Italia, osserva Amato ci sono solo queste: mancano le Dart (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunami), che rilevano i segnali lontano dalle coste. L'Italia non le ha perche' finora non c'e' mai stato un finanziamento dedicato, ma secondo Amato non si esclude che possa arrivare con i fondi per le infrastrutture previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).



In attesa di nuovi strumenti, il 5 novembre il supercomputer Marconi 100 del Cineca aiutera' a capire in quali condizioni si genera uno tsunami, in quanto tempo e quanto sara' forte. "Sara' una simulazione del terremoto che il 30 ottobre 2020 genero' lo tsunami a Samos e nel supercomputer prevediamo di lanciare in pochi minuti 40.000 scenari". L'obiettivo e' che procedure simili possano diventare routine, in linea con il principale scopo del progetto ChEESE (Center Of Excellence In Solid Earth), che mira a sfruttare potenzialita' supercomputer per analizzare anche terremoti e tsunami.