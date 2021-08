Le formiche usano la fisica per scavare i loro tunnel

Tunnel lunghi metri, capaci di resistere anni e senza l'uso di materiali di rinforzo: sono alcune delle incredibili caratteristiche interne dei formicai studiate da un gruppo di ricercatori del Caltech usando i raggi X. I risultati pubblicati sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas) suggeriscono che le formiche adottano tutte le migliori soluzioni ingegneristiche e i loro comportamenti potrebbero essere utili per programmare robot scavatori del futuro.



Visti dall'esterno i formicai non sono altro che fessure oppure piccole montagnole di sabbia con un buco al centro attorno ai quali c'è un intenso via via di centinaia di formiche impegnate a lavorare. Penetrare per osservare quel che avviene all'interno è qualcosa di molto complicato e per capire i metodi usati per costruire la rete di gallerie interne i ricercatori guidati da Jose Andrade hanno pensato di usare una macchina per le tomografie a raggi X. L'esperimento ha usato come protagonisti gruppi di formiche mietitrici (Pogonomyrmex occidentalis) molto comuni negli Usa all'interno di contenitori di terra che venivano scansionati ad intervalli di 10 minuti. Scopo dell'esperimento era in particolare quello di osservare i dettagli esatti usati per la costruzione dei tunnel e quali granelli di terra e sabbia venivano rimossi durante il lavoro.





Ne è emerso che durante lo scavo le formiche realizzano delle sorte di 'archi' nel terreno vicino alle gallerie vere e proprie che hanno lo scopo di ridurre la pressione del terreno e quindi ridurre il rischio di crolli. Un altro aspetto importante che è emerso è la scelta del miglior angolo di incidenza per la discesa. Ogni materiale ha infatti per le proprie caratteristiche un angolo limite superato il quale frana (lo sperimentiamo facilmente giocando sulla sabbia al mare: raggiunta una certa inclinazione la sabbia rotola sempre in basso a meno che non venga bagnata). Secondo i ricercatori le formiche sono in grado di capire rapidamente quale sia l'angolo limite di discesa in funzione del materiale in cui si trovano.



Lo studio, sottolineano i ricercatori, ha permesso di fare luce su comportamenti molto semplici ma efficienti che potrebbero presto essere adottati da sciami di minirobot scavatori da usare per lavori di esplorazione sotterranea o come minatori.