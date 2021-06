I laghi sempre più poveri di ossigeno, a rischio la biodiversità

Le acque dei laghi stanno perdendo ossigeno, e molto piu' velocemente degli oceani: un fenomeno che sta avvenendo in tutto il mondo a causa del riscaldamento globale e che mette a rischio sia la biodiversita' sia la qualita' dell'acqua potabile. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature dall'americano Rensselaer Polytechnic Institute di Troy.



Coordinata da Kevin Rose e Stephen F. Jane, la ricerca ha analizzando I laghi nelle zone temperate, rilevando un calo del 5,5% dei livelli di ossigeno in superficie e del 18,6% nelle acque profonde dal 1980. In un vasto sottogruppo dei laghi inquinati da nutrienti, I livelli di ossigeno superficiale sono aumentati quando le temperature dell'acqua superavano la soglia che favoriva i cianobatteri, che possono creare tossine quando fioriscono sotto forma di alghe dannose.



"Tutto il complesso della vita dipende dall'ossigeno. Quando si inizia a perderlo, si ha un impoverimento potenziale di specie. I laghi stanno perdendo ossigeno 2,75-9,3 volte piu' in fretta degli oceani. Un calo che puo' avere un impatto sull'ecosistema", prosegue Rose.



I ricercatori hanno analizzato oltre 45.000 profili di ossigeno dissolto e temperature dal 1941 su 400 laghi nel mondo. Anche se i laghi rappresentano solo il 3% della superficie terrestre, contengono un'enorme concentrazione di biodiversita' .



"I laghi sono delle sentinelle del cambiamento ambientale e di potenziali minacce, perche' rispondono ai segnali atmosferici e dell'ambiente circostante. Se questa loro maggiore biodiversita' sta cambiando cosi' rapidamente, vuol dire che i cambiamenti atmosferici hanno gia' influito sugli ecosistemi", aggiunge Jane.



Le concentrazioni di ossigeno sono importanti anche per la qualita' dell'acqua: quando calano, aumentano i batteri capaci di vivere senza ossigeno e che producono gas serra. I laghi quindi starebbero rilasciando una maggiore quantita' di metano nell'atmosfera.