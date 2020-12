Terremoti: scossa a Milano, avvertita dalla popolazione

MILANO - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 (rivista) è stata registrata in provincia di Milano alle 16.59. Lo conferma l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita nel capoluogo lombardo anche ai piani bassi delle case.

Non avrebbe causato danni particolari la scossa di terremoto avvertita intorno alle 17 a Milano. Lo rendono noto dopo i primi accertamenti i vigili del fuoco, impegnati a verificare le conseguenze della scossa, che è stata avvertita dalla popolazione. Al momento sono segnalati solo alcuni interventi per lo sblocco di porte uscite fuori asse.

L'epicentro del terremoto è stato identificato un chilometro a nord di Trezzano sul Naviglio, ad una profondità di 8 chilometri. Lo conferma l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

È stato il più forte terremoto con epicentro nel milanese degli ultimi 500 anni, quello registrato oggi, rileva Lucia Luzi, a capo della sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Quella di Milano "è una zona che storicamente non ha mai presentato una grande sismicità", afferma l'esperta.

"Guardando il catalogo storico dei terremoti - spiega Luzi - dobbiamo risalire a 500 anni fa per trovare una scossa 'gemella' di quella odierna, con epicentro a Milano e magnitudo 3.7. Altri terremoti storici importanti si sono verificati in zone limitrofe, come a Monza nel 1396, con una scossa di magnitudo stimata intorno a 5, e poi una scossa al confine col Piemonte nel 1918, con una magnitudo pari a 4.6". (ANSA).



Terremoto: Milano scossa dal 'risveglio' del fronte alpino

Doglioni (Ingv), lento movimento di compressione

E' stato il ''risveglio' del fronte delle Alpi, sepolto sotto la pianura padana, a far tremare Milano questo pomeriggio, con una scossa di magnitudo 3.9. Lo spiega Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

"E' stato un terremoto alpino, perché sotto i sedimenti diMilano è sepolto il fronte della catena alpina che è frutto della convergenza tra la pianura padana e l'Europa: si tratta di una convergenza molto lenta dell'ordine di un millimetro all'anno, vicino alla soglia della possibilità di rilevazione. Questa velocità così bassa solitamente non genera grandi terremoti, almeno in epoca storica non ne conosciamo. Nel lodigiano, invece, a Caviaga, nel 1951 abbiamo avuto una scossa di magnitudo 5.2-5.4".