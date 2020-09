L'amore impossibile tra iguane è una questione di chimica

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Se l'iguana rosa e l'iguana gialla delle Galapagos non si accoppiano fra loro potrebbe essere una questione di chimica: colpa delle secrezioni prodotte dalle ghiandole femorali, cruciali per la comunicazione fra rettili, che risultano molto differenti tra loro per effetto della diversa alimentazione. E' la conclusione a cui è giunto uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports dall'Università Roma Tor Vergata e dallo zoo di San Diego.



I ricercatori guidati da Gabriele Gentile, biologo evoluzionista dell'Università di Tor Vergata, hanno raccolto per tre anni campioni della secrezione di alcuni esemplari adulti di iguana gialla (Conolophus subcristatus) e della famosa iguana rosa (Conolophus marthae), che col suo manto rosa intenso striato di nero è ormai riconosciuta come una specie-bandiera: segnalata al più alto grado di rischio di estinzione, vive solo sul vulcano Wolf, nell'isola Isabela delle Galapagos, dove i circa 300 individui rimasti abitano un'area di soli 25 chilometri quadrati.



Analizzando i campioni con la gascromatografia e la spettrometria di massa, è emerso che le secrezioni contengono oltre cento diversi composti chimici. "I risultati delle analisi statistiche indicano che la separazione tra le due specie è significativa", sottolinea Gentile. Diverse prove suggeriscono che alcuni tratti dietetici possano influenzare il tipo di sostanze chimiche prodotte nelle secrezioni ghiandolari, pertanto le differenze annuali nella disponibilità di cibo potrebbero potenzialmente influenzare la produzione e la concentrazione di diversi componenti chimici nelle due specie.



"L'alterazione dell'ambiente delicato e unico presente sul vulcano Wolf, sia per l'impatto umano diretto sia per il cambiamento climatico potrebbe avere un effetto su questi meccanismi", aggiunge Gentile. "Per investigare appieno questa ipotesi abbiamo però bisogno di dati più dettagliati sull'uso temporale dell'habitat da parte delle due specie". (ANSA).