La Terra ha un 'cuore' giovane, formato 1 miliardo di anni fa

La Terra ha un 'cuore' giovane: il suo nucleo interno, fatto di ferro allo stato solido, si sarebbe formato tra 1 e 1,3 miliardi di anni fa (quando il Pianeta aveva già più di 3 miliardi di anni), rendendo il suo campo magnetico ancora più forte. Lo si evince dalle proprietà del ferro in condizioni estreme di pressione e temperatura, appositamente ricreate in laboratorio per simulare quelle presenti al centro della Terra. I risultati dell'esperimento, importanti anche per capire l'evoluzione della 'dinamo' che alimenta il campo magnetico terrestre, sono pubblicati sulla rivista Physical Review Letters da un gruppo internazionale coordinato dall'Università del Texas.

I ricercatori hanno impiegato due anni per ricreare in laboratorio le condizioni presenti al centro della Terra, dove si stima che la pressione superi il milione di atmosfere e che la temperatura sia paragonabile a quella della superficie del Sole: ci sono riusciti schiacciando tra due incudini di diamante alcuni campioni di ferro scaldati da raggi laser. I risultati indicano che la conducibilità termica del ferro è 30-50% più bassa dell'atteso per quelle condizioni. Ciò dimostrerebbe che la 'dinamo' generatrice del campo magnetico terrestre viene mantenuta da due meccanismi: la convezione determinata dalla temperatura e la convezione determinata dalla composizione del materiale. All'inizio, la dinamo terrestre era sostenuta solo dalla convezione termica, ma nel tempo le cose sono cambiate e oggi entrambi i meccanismi giocano ruoli ugualmente importanti.

"Una volta che sai quanto di quel calore fluisce dal nucleo esterno verso il mantello inferiore - precisa Fu Lin dell'Università del Texas - puoi intuire quando la Terra si è raffreddata a tal punto da permettere la cristallizzazione nel nucleo interno". Questo processo, che i ricercatori ipotizzano si sia verificato 1-1,3 miliardi di anni fa, coinciderebbe proprio con un picco di forza del campo magnetico terrestre rimasto 'registrato' nelle rocce formate in quel periodo.