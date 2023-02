Pronto il primo body scanner basato sulla fisica quantistica

E’ pronto il primo scanner basato sulle leggi della fisica quantistica, in grado di penetrare attraverso pelle, carta e tessuti per rilevare la presenza di esplosivi, ma può essere utilizzato anche controlli di qualità e per la diagnosi di malattie della pelle. Descritto sulla rivista Advanced Materials, è il frutto della collaborazione internazionale guidata dai fisici Antonio Politano, dell’Università degli Studi dell’Aquila, e Lin Wang dell’Accademia Cinese delle Scienze di Shanghai.

La tecnologia alla base dei nuovi scanner si basa su una nuova generazione di fotorivelatori che funzionano nella lunghezza d’onda dei Terahertz, la regione dello spettro elettromagnetico che si trova tra le frequenze delle microonde e quelle dell'infrarosso e di grande interesse per le applicazioni nei campi della diagnostica per immagini, i body scanner per la sicurezza negli aeroporti e la comunicazione wireless ad alta velocità. Con una frequenza milioni di volte inferiore rispetto ai raggi X, le onde Terahertz non hanno abbastanza energia per causare danni al Dna delle cellule. I fotorivelatori convertono le onde luminose a frequenza Terahertz in segnali elettrici che possono essere facilmente rilevati e analizzati.