Un avatar virtuale onnipotente rende più forti anche nel mondo reale

Assumere le sembianze di un personaggio onnipotente nella realtà virtuale aumenta l’autostima e rende più forti anche nel mondo reale, migliorando la percezione delle proprie abilità fisiche e delle proprie capacità di superare le difficoltà: la scoperta è di un gruppo di ricercatori italiani dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma e l’Ospedale Irccs Fondazione Santa Lucia. Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, apre ad applicazioni nel campo della crescita personale, del potenziamento dell’autostima, della riabilitazione clinica e anche della terapia del dolore.



Un momento dell'esperimento condotto ll'Iit (Fonte: Istituto Italiano di Tecnologia - © IIT)

Studi condotti negli anni passati avevano già dimostrato che particolari caratteristiche fisiche degli avatar, i personaggi virtuali, possono influenzare le percezioni e i comportamenti di coloro che li impersonano, un fenomeno definito ‘Effetto Proteo’. Partendo da queste osservazioni, i ricercatori guidati da Althea Frisanco hanno reclutato un gruppo di 54 volontari, ognuno dei quali ha assunto le sembianze di tre avatar diversi: uno normale, uno muscoloso e uno onnipotente, ispirato alla rappresentazione di Dio presente nell’affresco di Michelangelo ‘La creazione degli astri e delle piante’ nella Cappella Sistina.

I risultati mostrano che i partecipanti che impersonavano l’avatar onnipotente percepivano come meno minacciosi per la propria incolumità gli eventi avversi e aumentavano la loro considerazione delle proprie capacità fisiche, anche rispetto all’avatar muscoloso. “Nonostante i partecipanti fossero consapevoli di essere in una simulazione – spiega Frisanco – mostravano indici fisiologici e comportamentali che suggerivano la loro sensazione di potenziamento, derivato dall’impersonare un essere comunemente ritenuto onnipotente”.