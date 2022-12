E' matura, la tecnologia per le comunicazioni quantistiche sicure: lo indicano i risultati dell'esperimento che nel 2021 era stato organizzato, nell'ambito del G20, fra Italia, Slovenia e Croazia, su una rete quantistica in fibra ottica. Pubblicati sulla rivista Advanced Quantum Technologies, l'esperimento ha avuto esito positivo, mostrando la maturita' del sistema tecnologico della Quantum Key Distribution (QKD), in grado di fornire comunicazioni di dati sicure grazie alle leggi della fisica quantistica, proteggendo da potenziali attacchi. Un eventuale tentativo di intercettare la chiave distribuita attraverso questa teccologia lascerebbe, infatti, una traccia che consentirebbe di rilevare l'intrusione e di agire contro eventuali minacce alla riservatezza.



L'esperimento ha rappresentato la prima dimostrazione pubblica di EuroQCI, l'innovativa rete europea per le comunicazioni quantistiche alla quale l'Italia partecipa con la propria rete scientifica, grazie a Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e Universita' di Firenze e Trieste, e con l'industria, grazie a piccole e medie imprese e grandi gruppi.

La rete EuroQCI unisce la fibra ottica commerciale a quella di satelliti dedicati: proteggerà i dati sensibili e le infrastrutture critiche, fornendo un ulteriore livello di sicurezza basato sulla fisica quantistica. Ciò , rileva il Cnr, migliorerà la sovranità digitale e la competitività industriale dell'Europa, diventando uno dei pilastri principali della nuova strategia di cybersecurity dell'UE per i prossimi decenni.

La rete in fibra ottica sperimentata nel 2021 collega stabilmente Trieste a Fiume e a Lubiana ed e' stata realizzata grazie all'Universita' di Trieste, al gruppo Quantum Communications dell'Istituto nazionale di ottica (Ino) del Cnr di Firenze, alla Technical University of Denmark (DTU) e all'Universita' di Firenze nell'ambito del "Quantum FVG", progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Facolta' di Matematica e Fisica dell'Universita' di Lubiana, dall'Istituto Ruder Bošković e dalla Facolta' di Scienze dei Trasporti e del Traffico di Zagabria. L'evento di comunicazione quantistica e' stato sostenuto dalla Presidenza del G20 2021, dai Ministeri italiani MiSE e MAECI.