Il Cern anticipa lo stop di Lhc per ridurre i consumi di energia

E' entrato in 'letargo' con due settimane di anticipo il più grande acceleratore di particelle al mondo, il Large Hadron Collider (Lhc): la decisione di abbreviare i tempi per lo stop tecnico di fine anno (year-end-technical stop, Yeats) rientra nel pacchetto di misure prese dal Cern di Ginevra per ridurre i consumi a fronte della crisi energetica internazionale.