In arrivo il drone-uccello alla conquista della città VIDEO

Sebbene i droni alati siano più efficienti di quelli dotati di eliche, sia dal punto di vista aerodinamico che da quello energetico, i robot con le ali hanno bisogno di un maggiore spazio di manovra per girarsi, fattore che ne limita molto l’utilizzo in ambienti complessi. Per cercare di superare questo ostacolo, i ricercatori guidati da Enrico Ajanic hanno progettato un drone ispirato all’anatomia degli uccelli, dotato di due ali, una coda e perfino piume artificiali. Il robot, fatto di plastica rinforzata, ha un’apertura alare di 1,5 metri e pesa poco più di 700 grammi.

