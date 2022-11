Transistor festeggiano 75 anni, fondamentali per elettronica

“Difficile sovrastimare l’impatto che hanno avuto i transistor nella scienza e nella tecnologia, così come sulla vita e la quotidianità di qualsiasi persona”, scrive Phillip Szuromi della rivista Science che celebra i 75 anni dalla creazione del primo transistor con una serie di approfondimenti. Per darne una misura della diffusione può bastare un numero: 3 seguito da ben 21 zeri, ossia 3mila miliardi di miliardi. Sono il numero di transistor che si stima siano stati prodotti e usati in questi 75 anni e che hanno praticamente permesso di raggiungere qualsiasi traguardo in questi decenni, dallo sbarco sulla Luna alla nascita delle biotecnologie fino più banalmente al poter parlare a telefono o vedere la televisione.