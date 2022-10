Nuovo materiale, è simile alla plastica ma conduce come un metallo

Ottenuto un nuovo materiale facile da produrre come la plastica ma in grado di condurre l'elettricità come un metallo: la sua disordinata struttura molecolare, che sembra disobbedire alle leggi della fisica, potrebbe aprire a una nuova classe di materiali resistenti e facili da modellare con cui realizzare dispositivi elettronici. Il risultato è pubblicato su Nature dai ricercatori dell'Università di Chicago.

Il gruppo guidato da Jiaze Xie ha sviluppato il nuovo materiale infilando atomi di nickel come perline in una collana composta da altre molecole fatte di carbonio e zolfo. Il prodotto ottenuto è risultato essere un ottimo conduttore e molto stabile, caratteristica cruciale per la sua applicazione nel mondo reale. "Lo abbiamo scaldato, raffreddato, esposto all'aria e all'umidità e abbiamo perfino fatto gocciolare un acido e una base su di esso, e non è successo nulla", racconta Xie.

La cosa che ha più sorpreso i ricercatori è la struttura molecolare estremamente disordinata del materiale, dunque molto diversa da quella ordinata che permette la conduzione elettrica nei metalli. "Non c'è ancora una solida teoria che spieghi tutto ciò", ammette Xie. Dopo una serie di test, simulazioni e lavoro teorico, i ricercatori sono giunti alla conclusione che il nuovo materiale potrebbe formare degli strati, come una sorta di lasagna: anche se questi foglietti slittano di lato, non impilandosi più perfettamente, gli elettroni riescono comunque a muoversi orizzontalmente e verticalmente, almeno finché gli strati restano in contatto fra loro. Una cosa mai vista prima in un materiale conduttivo.

Il team sta ora studiando le diverse forme e funzioni che il materiale potrebbe assumere. "Pensiamo che potremmo farlo in 2D o 3D, renderlo poroso o introdurre perfino nuove funzioni", conclude Xie.