Lo stomaco ha davvero le farfalle, lo dicono le pillole smart

Le farfalle nello stomaco non sono solo un modo di dire: grazie a pillole ‘intelligenti’, dotate di termometro, manometro e sensore di acidità, si è scoperto che gli organi più profondi del nostro corpo, come appunto quelli dell’apparato digerente, sono gli unici in grado di captare sempre tutto ciò che ci circonda. Lo afferma uno studio italiano pubblicato sulla rivista iScience e guidato da Sapienza Università di Roma e Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), che mette in evidenza come la consapevolezza del proprio corpo sia una sensazione fortemente correlata a parametri fisiologici, come temperatura, pressione arteriosa e acidità dello stomaco e dell’intestino.