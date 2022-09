Un robot che aiuta ad attraversare la strada, test a Modena

(ANSA) - MODENA, 29 SET - Un robot intelligente che aiuta i cittadini ad attraversare la strada, inviando messaggi alle automobili e comunicando direttamente con i pedoni. Si chiama Ipa2X e sarà sperimentato per la prima volta domani a Modena in occasione dello Smart Life Festival e della 'Notte europea dei ricercatori': affiancherà 50 ragazzi di due classi di una scuola media, le Marconi. Le due sezioni dell'Istituto hanno aderito all'iniziativa promossa dal Comune e partecipato, nei mesi scorsi, a un percorso di educazione stradale volto a identificare le aree di maggior rischio percepito dai ragazzi nell'attraversamento delle strisce pedonali e a co-progettare e immaginare le funzionalità di questo robot amico dei pedoni. Lo sviluppo e la sperimentazione del rover Ipa2X è al centro di un progetto europeo che vede coinvolti, oltre al Comune di Modena, il Politecnico di Monaco di Baviera, in qualità di capofila, il Comune di Milano, il Living Lab di Lubiana, il Politecnico di Praga, la Skoda e le start up Lifetouch Srl e Hipert Srl.



