Intelligenza artificiale e robot sbarcano in aeroporto Olbia

(ANSA) - OLBIA, 28 LUG - La mostra interattiva "House of robotics" approda all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Dal 30 luglio al 31 agosto lo scalo gallurese ospita un'esposizione dedicata al tema della robotica e del rapporto uomo-macchina.



Promossa da Opificio Innova, con Innois e il contributo della Fondazione di Sardegna, l'esposizione, che vede come partner anche il Consorzio universitario di Olbia, sarà animata da esemplari di intelligenza artificiale e robotica provenienti da tutto il mondo.



I visitatori potranno ammirare e interagire con Robothespian, il robot umanoide realizzato da Engineered Arts, dotato di una gamma espressiva e di movimenti che lo rendono il perfetto robot parlante. Un altro gioiello della mostra è Felix, il robot umanoide creato con scarti di stampanti 2d e pezzi stampati in 3d creato da Nicola Mereu, ingegnere meccanico, collaboratore e socio del FabLab Cagliari.



House of Robotics mette in mostra, fra gli altri, anche Comau Mate Esoscheletro, invenzione pensata per ridurre lo sforzo muscolare del lavoratore e migliorarne la postura, salvaguardo la sua salute, prevenendo infortuni, e abbattendo i tempi del ciclo operativo, e Comau e.Do, un robot modulare, articolato multiasse con intelligenza integrata open-source progettato per rendere l'apprendimento, la creazione, l'esplorazione e la programmazione divertenti e più interattivi.



La mostra regala anche la realtà virtuale ai visitatori, che grazie a questa tecnologia potranno vivere un'esperienza immersiva sulle montagne russe. (ANSA).