Onu ad Africa, con sviluppo tecnologia minore vulnerabilità

(ANSA-AFP) - DAKAR, 14 LUG - Le economie africane sono esposte a un triplo shock e i governi del continente devono fare strada alle startup tecnologiche, che allenterebbero la dipendenza dalle materie prime. Lo ha affermato oggi Rebeca Grynspan, segretario generale della Conferenza dell'Onu sul commercio e lo sviluppo (Unctad), al lancio dell'ultimo rapporto sull'Africa.



"Una recente analisi del Gruppo di risposta alla crisi su cibo, energia e finanza dell'Onu, che analizza il costo economico globale della guerra in Ucraina, indica che l'Africa, e soprattutto l'Africa sub-sahariana, è oggi una delle regioni più esposte del mondo alla crisi attuale", ha aggiunto. "Un africano su due - questo significa oltre 600 milioni di persone - è gravemente vulnerabile agli shock alimentari, energetici e finanziari, tutti contemporaneamente", ha precisato.



Il rapporto raccomanda di diversificare sia le esportazioni di materie prime, da cui molte economie africane continuano a dipendere, sia i tradizionali settori dei servizi, come viaggi e trasporti, verso servizi ad alto grado di conoscenza. "L'Africa ha una classe media istruita in crescita che ha bisogno di questi lavori", ha detto il direttore Unctad Paul Akiwumi, che ha invitato i governi a fornire i quadri normativi necessari, la formazione e lo sviluppo delle capacità agli imprenditori.



Akiwumi ha anche spiegato che gli esecutivi devono implementare l'accordo sull'area di libero scambio continentale africana (AfCFTA) - entrato in vigore l'anno scorso - per incrementare lo sviluppo di tutto il continente. (ANSA-AFP).