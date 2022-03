Brasile: elezioni, Telegram collaborerà contro fake news

(ANSA) - BRASILIA, 22 MAR - In Brasile, il Tribunale superiore elettorale (Tse) ha disposto che l'app di messaggistica Telegram collabori alla lotta contro le fake news in vista delle elezioni del prossimo 2 ottobre. Oggi, il presidente del Tse, Edson Fachin ha inviato una lettera ufficiale al fondatore di Telegram, l'imprenditore russo Pavel Durov, per proporgli di aderire al Programma di lotta alla disinformazione.



Venerdì scorso, il giudice della Stf, Alexandre de Moraes, aveva disposto il blocco di Telegram su tutto il territorio nazionale.



L'azienda, con sede negli Emirati Arabi Uniti, è stata riammessa dopo aver nominato un suo rappresentante in Brasile e cancellato i post con informazioni ritenute false.



Tra i contenuti rimossi un link del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, con dettagli su un'inchiesta della polizia federale riguardante proprio il Tse. (ANSA).