Risolto l''enigma dell'acqua, ora è più facile usare il grafene

Risolto il 'mistero dell'acqua', che finora ha creato non pochi problemi alle applicazioni del materiale del futuro, il grafene, e alle particolari strutture ottenute con questo, chiamate nanotubi di carbonio. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature, si deve alla ricerca coordinata dalla fondazione americana Simons e rende più facile adesso l'utilizzo del grafene, a partire dai desalinizzatori.



Da un paio di decenni i cosiddetti nanotubi, minuscoli tubi fatti di fogli di singoli atomi di carbonio arrotolati, sono al centro di tanti studi per alcuni bizzarri comportamenti che si osservano quando viene fatta passare acqua al loro interno. Contrariamente a quanto ci si attende nel mondo tradizionale al quale siamo abituati, nel mondo dell'infinitamente piccolo governato dalle leggi della fisica quantistica la quantità di acqua che passa dai nanotubi è inversamente proporzionale alla larghezza del tubo: più il tubo è stretto, più l'acqua passa facilmente; più è largo, meno liquido passa. Una bizzarria che non stupisce chi ha a che fare con il mondo quantistico.



Secondo lo studio a determinare la stranezza sarebbe lo spessore del tubo: "normalmente una parete è solamente una parete, non interessa di cosa sia fatta, ma ci siamo resi conto che su scala nanometrica diventa invece davvero molto importante", ha detto il primo autore dello studio, Nikita Kavokine. Gli atomi che compongono la parete dei tubi, talmente sottili da far passare poche molecole d'acqua per volta, esercitano infatti attraverso i loro elettroni una forza che attrae l'acqua e quindi ne rallenta il flusso. I nanotubi di carbonio più larghi sono composti spesso da più di un foglio di carbonio, mentre i nanotubi più sottili da un singolo foglio: questo spiegherebbe perché allora, al crescere del diametro dei tubi (quindi pareti più spesse), rallenta il flusso d'acqua.



La scoperta promette di avere importanti applicazioni in molti dispositivi che utilizzano i nanotubi di carbonio prodotti in questi anni, primi tra tutti i desalinizzatori per l'acqua sempre più efficienti ed economici.