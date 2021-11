Italia-Brasile: scienza e tecnologia, 9 accordi cooperazione

(ANSA) - BRASILIA, 19 NOV - L'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, ed il presidente del Consiglio nazionale delle agenzie statali di finanziamento alla ricerca (Confap), Odir Antonio Dellagostin, hanno firmato oggi in ambasciata il primo Programma esecutivo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Brasile.



Nove progetti di ricerca, cofinanziati dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano e dalle agenzie di diversi Stati brasiliani, saranno svolti congiuntamente da ricercatori italiani e brasiliani nei campi dell'intelligenza artificiale, scienze di base, malattie trasmissibili, generazione di energia da fonti rinnovabili, nutrizione e malattie metaboliche, agricoltura di precisione, scienze spaziali, produzione sostenibile ed utilizzo di minerali strategici.



"Questo importante accordo rafforza ulteriormente la già intensa collaborazione tra i due Paesi nel settore scientifico", ha sottolineato Azzarello in una nota, in cui ringrazia anche il consigliere scientifico Fabio Naro. "Abbiamo però ancora molto da lavorare insieme, e lo faremo grazie alla comune volontà di rafforzare la cooperazione, allo stesso tempo esplorando le nuove frontiere della scienza", ha concluso l'ambasciatore.



