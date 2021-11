Tecnologia:Taylor, Ue cresce se tutti Paesi europei crescono

(ANSA) - TRIESTE, 18 NOV - "L'Europa cresce se tutti i Paesi europei crescono, perché è insostenibile portare il peso di Paesi che restano indietro". Lo ha detto oggi il general manager di Area Science Park, Stephen Taylor, a margine della seconda giornata della conferenza, in corso di svolgimento a Trieste, sul rafforzamento del trasferimento tecnologico in Europa, con focus sui Balcani occidentali e sull'Europa sudorientale.



"Oggi abbiamo discusso su come si costruiscono ecosistemi per l'innovazione, un tema di grande interesse soprattutto per i Paesi in cui il tessuto industriale ha bisogno di crescere.



Anche perché - ha proseguito Taylor - la creazione di ecosostemi innovativi, oltre ad aiutare loro a sviluppare il loro sistema di innovazione, aiuta anche noi perché crea mercati, competenze". Sul ruolo di Area Science Park nel contesto, specifica Taylor, "noi abbiamo le nostre piattaforme tecnologiche e le nostre attività per stimolare insediamenti in zone cosiddette di recupero come il porto di Trieste dove abbiamo portato azienda che lavorano e collaborano in un'ottica di simbiosi industriale e di economia circolare che è un modello che si può replicare in altri ambiti". Come i Balcani appunto.



"Noi in virtù della nostra posizione geografica possiamo fare anche attività di diplomazia scientifica con altri enti pubblici e privati della Slovenia, della Croazia, e della Serbia. Che sono Paesi in cui ci sono Università con Dipartimenti che sono eccellenti. E' il caso del Naučno-tehnološki park Beograd, ossia il parco Tecnologico di Belgrado, con cui collaboriamo attivamente ". L'importante, per Taylor, è comprendere che "mettere in relazione la ricerca con le imprese funziona ancora meglio quando lo si fa in ambito transfrontaliero, perché si può attingere da un retroterra più ampio, creando un ecosistema europeo che cresce e si rafforza, rendono l'Europa più forte perché capace di attingere a tutte le competenze". (ANSA).