Tecnologia:Petrillo, scelta Tech transfer a Trieste è dovuta

(ANSA) - TRIESTE, 17 NOV - "Trieste e l'intero Fvg rappresentano degli esempi di successo proprio nell'azione del trasferimento tecnologico, quindi non è casuale la presenza di questa tre giorni proprio qui a Trieste, anzi direi che si tratta di un atto quasi dovuto". Lo ha detto, a margine dell'incontro inaugurale della conferenza internazionale "Rafforzare il trasferimento di tecnologia in Europa - Focus sui Balcani occidentali e l'Europa sudorientale", Caterina Petrillo, presidente di Area Science Park, uno degli enti organizzatori della tre giorni insieme al Joint Research Centre della Commissione europea.



"Sono moltissimi gli esempi - ha proseguito Petrillo - di azioni rivolte al trasferimento tecnologico, cioè al passaggio dalla conoscenza che è maturata nelle istituzioni scientifiche di ricerca di questa Regione - che sono tantissime e di altissimo profilo - fino al mercato, attraverso azioni che, ad esempio, l'ente che mi pregio di presiedere, sviluppa in maniera molto efficace, attraverso la creazione di digital innovation hub, di trasferimento nei confronti di imprese selezionate, e le azioni di incubazione. E lo facciamo da più di quarant'anni".



Petrillo ha sottolineato come "dal Park ci siamo sviluppati su tutto il territorio del Fvg e le nostre azioni sono oggi attenzionate sia a livello nazionale che, come vediamo oggi qui, internazionale. Certamente con un impatto sulla macroregione che significa Balcani, Austria, Europa del sud" (ANSA).