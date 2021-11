Tlc: Brasile, un successo la gara per il 5G

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 05 NOV - Si conferma un successo l'asta per la tecnologia 5G in Brasile: l'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) è riuscita a vendere praticamente tutte le frequenze offerte in quella che è considerata la seconda più grande asta della storia del Paese, dopo quella dei blocchi petroliferi 'pre-sale', come sottolinea il sito Estadao.



Il governo è riuscito a raccogliere 7,089 miliardi di reais, un margine del 247% maggiore rispetto all'offerta minima per le fasce offerte ieri, pari a 2,043 miliardi di reais, in base ai calcoli della società Conexis.



Le maggiori compagnie telefoniche del Paese, tra cui l'italiana Tim, hanno vinto i blocchi più nobili, ma quattro aziende minori sono riuscite ad entrare nel mercato delle telecomunicazioni e dovrebbero aumentare la concorrenza nel settore.



Claro, Vivo e Tim si sono aggiudicate i principali blocchi anche del secondo giorno di asta, conclusasi oggi, tra i quali quelli con la banda 26 GHz, che si impegna a portare connettività nelle scuole pubbliche urbane e rurali.



Secondo il ministro delle Comunicazioni, Fabio Faria, il valore totale del processo si attesta sui 46,7 miliardi di reais.



(ANSA).