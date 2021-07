Appuntamento con la bionica, la scienza dei robot ispirati al mondo vivente DIRETTA ALLE 14,00

Appuntamento online alle 14,00 con la bionica, la scienza di frontiera che studia i robot ispirati al mondo vivente. Nata da pochi decenni, ha cambiato la scienza e la tecnologia degli ultimi anni e promette di avere sviluppi straordinari. A raccontarne la storia e gli sviluppi futuri è l'incontro "Bionics Today", organizzato dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa e trasmesso in diretta streaming su ANSA Scienza.

“La Bionica ha generato nuova ricerca di frontiera, nuove tecnologie, ispirato e educato molti giovani”, osserva Paolo Dario, uno dei pionieri di questa disciplina in Italia e in Europa e organizzatore del convegno con Giulio Sandini, dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit).

I due ricercatori, con Patrick Aebischer, del Politecnico di Losanna, nel giugno 1989 aveva organizzato uno dei primi convegni dedicato alla Biorobotica, che allora cominciava a muovere i primissimi passi, aprendo un percorso destinato a rinnovare in maniera profonda la scienza e la tecnologia.

Il nuovo appuntamento si pone come prosecuzione ideale dell’evento di 32 anni fa, per riflettere su come la bionica sia diventata una disciplina centrale per sviluppare macchine e sistemi avanzati ispirati al mondo vivente. “È bello avere l’opportunità di verificare quanto una nuova disciplina scientifica e tecnologica abbia realmente prodotto 30 anni dopo", commenta Paolo Dario. "Prima del Workshop del 1989 la Bionica era un’area che aveva suscitato interesse e aspettative soprattutto, bisogna dirlo, in ambito militare, ma che era rapidamente decaduta sia per le aspettative forse eccessive che aveva creato, sia per una cattiva fama in ambito scientifico che ne aveva gravemente danneggiato la reputazione. Con il Workshop del 1989 - prosegue Dario - un gruppo di giovani ricercatori decise di riprendere le fila e di approfondire, con spirito critico, ma anche di avventura e con lo sguardo rivolto al futuro, quali potessero essere le prospettive scientifiche, tecnologiche, applicative e sociali della Bionica”. Da allora, rleva ancora Dario, "la Bionica ha generato nuova ricerca di frontiera, nuove tecnologie, ispirato e educato molti giovani mediante corsi accademici ufficiali di grande successo, favorito la nascita di nuove riviste scientifiche”.

Introdotto da Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), l'incontro riunisce alcuni tra i principali studiosi internazionali di bionica e robotica ed è organizato in due tavole rotonde che affronteranno i due filoni principali della ricerca bionica: bodyware e mindware.

Alla tavola rotonda “Bodyware and mindware” parteciperanno: Atsuo Takanishi (Waseda University), Toshio Fukuda (Meijo University), Rodney Brooks (Massachusetts Institute of Technology), Marc Raibert (Boston Dynamics), Massimo Bergamasco (Istituto di Intelligenza meccanica, Scuola Superiore Sant’Anna), Kenneth Salisbury (Stanford University), Antonio Bicchi (Università di Pisa), Danilo De Rossi (Centro di ricerca Enrico Piaggio).

La tavola rotonda “Mindware and bodyware” vedrà la presenza di: Pietro Morasso (Istituto Italiano di Tecnologia), Neville Hogan (Massachusetts Institute of Technology), Ferdinando Mussa-Ivaldi (Northwestern University), Giuseppe Casalino (Politecnico di Bari), Concetta Morrone (Università di Pisa), David Burr (Università degli studi di Firenze e CNR Pisa), Ruzena Bajcsy (University of California), Tomaso Poggio (Massachusetts Institute of Technology)