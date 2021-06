UNIMI Innova, dalla conoscenza il futuro DIRETTA DALLE 10,30

Si chiama UNIMI Innova l’hub dell’innovazione dell’Università degli Studi di Milano che si presenta in un evento in streaming dall'Aula Magna di via Festa del Perdono.

L'evento è l’occasione per far conoscere i progetti di ricerca in ambito salute e ambiente vincitori del programma di scouting Seed4Innovation (realizzato con Deloitte e Bugnion), la Milano School of Management e lo Student Innovation Labs, oltre ai futuri progetti di Open Innovation dell'ateneo.

Ad aprire l’evento i saluti del rettore Elio Franzini e della prorettrice vicaria e con delega a Ricerca e Innovazione, Maria Pia Abbracchio, seguiti dalla presentazione delle azioni messe in campo da Università Statale e Fondazione UNIMI a supporto del sistema di innovazione e formazione per imprese e professionisti.

Tra gli ospiti dell’evento Luca Solari, presidente di Fondazione UNIMI e direttore della Scuola di Giornalismo 'Walter Tobagi', Daniela Vandone, direttrice della Milano School of Management, e Roberto Tiezzi, responsabile della Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze dell'Università Statale e Direttore generale di Fondazione UNIMI.

A seguire, la tavola rotonda dal titolo ‘Le partnership pubblico privato: nell'interesse di chi?’, con la partecipazione di Roberto Orsenigo (Novartis Farma S.p.A), Monica Binaschi (Menarini-Ricerche), Alessandro Cremonesi (STMicroelectronics) e Andrea Ruckstuhl (Lendlease).

Chiude l'evento la premiazione dei cinque team di ricerca vincitori di un finanziamento finalizzato all’implementazione del progetto grazie al Fondo PoC (Proof of Concept) di ateneo, per una disponibilità complessiva di 200.000 euro.