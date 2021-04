Usa: Apple riammetterà l'app Parler sulla sua piattaforma

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - Apple consentirà all'app Parler di tornare sulla sua piattaforma ora che ha deciso di adottare nuove regole per moderare i contenuti. Cupertino aveva espulso Parler dopo l'attacco al Congresso del 6 gennaio, imponendole di cambiare le regole per essere riammessa.



"Il risultato dei colloqui è stato che Parler ha aggiornato la sua app e le regole per moderare il contenuto - ha detto Apple secondo quanto riportato dai media americani -. L'App Review Team ha informato Parler che il proposto aggiornamento sarà approvato". (ANSA).