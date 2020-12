Buon anno dai robot ballerini VIDEO

Dal twist ai salti sulle punte, i robot si rivelano dei ballerini provetti. Quelli dell'azienda Boston Dynamics si sono esibiti, sulle note della canzone dei Contours 'Do you love me?', in una danza che non ha nulla da invidiare a quella di un essere umano, quanto ad agilità e senso del ritmo. Da soli o in coppia, in tre o in quattro, la loro coreografia, pubblicata sui canali social dell'azienda per augurare buon anno , è diventata virale. "Tutta la nostra squadra di robot - si legge a corredo del video - si è riunita per celerare l'inizio di quello che speriamo sarà un anno più felice: Felice anno nuovo da tutti noi".