Festival Futuro: alleanza con Innovup per spinta innovazione

(ANSA) - VENEZIA, 09 OTT - InnovUp, associazione che rappresenta un network di 3.000 realtà tra startup e centri di innovazione, stringe un'alleanza con il Festival del Futuro, che terrà la sua seconda edizione dal 19 al 21 novembre a Verona, per far crescere l'ecosistema italiano dell'innovazione.



«InnovUp - spiega il presidente, Angelo Coletta - vuole contribuire, con la propria visione di futuro, al festival, per promuovere sempre più lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione in Italia".



"Con Experience the Future vogliamo far sì che chi deve investire in una tecnologia abbia a portata di mano, e di clic visto che la community è anche virtuale (sul sito festivaldelfuturo.eu,) le migliori soluzioni disponibili sul mercato - dichiara Luigi Consiglio, presidente di Eccellenze d'Impresa, tra i promotori, assieme al gruppo Athesis, del Festival del Futuro-. Allo stesso tempo diamo alle startup l'opportunità di entrare in contatto con le imprese alla ricerca di partner; l'Open innovation. InnovUp - Startup & Tech Italian Ecosystem, è la sintesi delle più autorevoli esperienze associative in questo settore". (ANSA).