Huawei pronta a dialogo con Slovenia su sicurezza rete 5G

(ANSAmed) - LUBIANA, 04 AGO - In seguito all'annuncio di una possibile dichiarazione congiunta di Slovenia e Stati Uniti sulla sicurezza della rete 5G, Huawei Technologies si è detta pronta ad avviare colloqui con l'esecutivo di Lubiana e i suoi esperti su questioni di sicurezza legate alla tecnologia 5G. La società cinese si è detta disponibile a proporre un accordo nel quale si impegnerebbe esplicitamente a non consentire l'utilizzo della sua tecnologia per sorveglianza e intercettazioni.



"Una dichiarazione congiunta di Slovenia e Stati Uniti in merito all'introduzione del 5G in Slovenia non contribuirà a una maggiore sicurezza informatica del Paese", ha detto Radoslaw Kedzia, vicepresidente per l'Europa centro-orientale di Huawei Technologies. Etichettare singole società come fornitori di tecnologia ad alto rischio senza alcuna prova, secondo la società cinese, è una mossa incomprensibile e la politicizzazione dei problemi di sicurezza informatica non ridurrà i rischi per la sicurezza.



L'agenzia di stampa slovena STA riprende il portale ceco Lidovky, secondo il quale il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, a metà agosto visiterà Praga, Vienna, Varsavia e Lubiana per portare avanti i colloqui per la costruzione di nuove infrastrutture digitali e la firma di dichiarazioni congiunte, ma la notizia non è stata confermata.



Una decina di giorni fa Telekom Slovenije, il gruppo di telecomunicazioni partecipato a maggioranza dallo Stato, aveva annunciato che entro fine mese avrebbe avviato la prima rete commerciale di quinta generazione sull'attuale infrastruttura.



