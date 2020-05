"Arrivano i nostri... ROBOT" DIRETTA DALLE 9,00

In che modo i robot potranno rispondere alle esigenze della società e aiutare a rispondere alla crisi generata dalla pandemia di Covid-19 offrendo servizi utili alla vita sociale, alla tutela della salute e all'economia? I maggiori esperti italiani del settore rispondono a queste domande nell'evento "Arrivano i nostri... ROBOT", organizzato dal braccio italiano della Società internazionale di robotica e automazione (I-Ras) e dall'Istituto italiano di Robotica e Macchine Intelligenti (I-Rim), dedicato a "Domande e risposte sulla robotica al servizio della comunità e contro Covid-19".

Il convegno intende mettere a confronto le richieste da parte degli addetti ai lavori con le risposte e le soluzioni che il mondo della ricerca è in grado di fornire. I temi che verranno affrontati spaziano dall'agricoltura, al manifatturiero e alla salute.

Gli organizzatori sono Andrea Zanchettin (Politecnico di Milano), Federica Pascucci (Università degli Studi Roma Tre), Gianluca Antonelli (Università di Cassino e del Lazio Meridionale)

Ecco il programma della giornata:

ore 9:15 - Introduzione ai lavori da parte del Prof. Andrea Zanchettin (Politecnico di Milano, Presidente I-RAS).

ore 9:30 – Robot per l'agricoltura - Modera: Andrea Zanchettin (Politecnico di Milano)

· Renato Reggiani (founder BioPic)

· Lorenzo Marconi (Università di Bologna)

· Presentazione di progetti pilota, intervengono: Giovanni Muscato (Università degli Studi di Catania),

Luca Bascetta (Politecnico di Milano),

Andrea Gasparri (Università degli Studi Roma Tre)

ore 10:30 – Robot per il manifatturiero - Modera: Gianluca Antonelli (Università di Cassino e del Lazio Meridionale)

· Giulio Guadalupi (Vice presidente Confindustria Bergamo con delega all'innovazione)

· Bruno Siciliano (Università degli Studi di Napoli Federico II)

· Presentazione di progetti pilota, intervengono: Lucia Pallottino (Università di Pisa),

Cristian Secchi (Università di Modena e Reggio Emilia),

Arash Ajoudani (Istituto Italiano di Tecnologia)

ore 11:30 – Robot per salute e società - Modera: Federica Pascucci (Università degli Studi Roma Tre)

· Alberto Tozzi (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)

· Eugenio Guglielmelli (Università Campus Bio-Medico)

· Presentazione di progetti pilota, intervengono: Manuel Catalano (Università di Pisa, IIT),

Domenico Prattichizzo (Università di Siena, IIT),

Daniele Pucci (IIT),

Andrea Zanchettin (Politecnico di Milano)

Concluderà la mattinata il Prof. Antonio Bicchi (Università di Pisa, Presidente I-RIM) con alcune riflessioni finali.