Trovare tecnologie innovative per affrontare l'emergenza della Covid-19 in Europa, dalla biomedicina alla mobilità e all'energia: è questo l'obiettivo del finanziamento di 60 milioni di euro annunciato oggi in una conferenza stampa online da Dirk Jan Van den Berg, presidente del Comitato direttivo dell'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia (Eit) finanziato dall'Unione Europea. "E' la nostra risposta - ha detto - a una crisi senza precedenti".