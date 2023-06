Missione compiuta per la navetta Virgin Galactic, con 4 italiani

Missione compiuta per gli italiani del volo suborbitale della Virgin Galactic, il primo dedicato alla ricerca in condizioni di microgravità.

La navetta Vss Unity è stata sganciata dall'aereo madre White Knight Two con un leggero ritardo dovuto al vento. A bordo il colonello Walter Villadei e il tenente colonnello Angelo Landolfi, entrambi dell'Aeronautica Militare Italiana, e Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Con loro il pilota Nicola Pecile, di Udine, unico collaudatore del nostro Paese finora selezionato dalla Virgin Galactic.

A bordo della navetta anche il comandante Mike Masucci e Colin Bennett, istruttore della Virgin Galactic

Dopo un saluto con la bandiera italiana, i tre protagonisti della missione Virtute 1 (Volo italiano per la ricerca e la tecnologia suborbitale) hanno iniziato a condurre i 13 esperimenti previsti nella missione.