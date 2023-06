Virgin Galactic, tre italiani nel primo volo commerciale VIDEO

Ci saranno tre italiani, di Aeronautica Militare e Consiglio Nazionale delle Ricerche, a bordo della prima missione commerciale della Virgin Galactic, chiamata Galactic01, una missione scientifica per esperimenti in condizioni di microgravità. Il volo suborbitale è previsto fra il 27 e il 30 giugno e per l'azienda segna l'inizio di una serie di voli a cadenza mensile. Il secondo, Galactic02 è infatti in programma all'inizio di agosto. Lo rende noto la stessa Virgin Galactic.

L'annuncio dell'azienda americana arriva a circa tre settimane dal completamento della missione Unity 25, che segna la ripresa dei voli dopo circa due anni di pausa necessari per risolvere i problemi tecnici che nel 2021 avevano portato a rinviare le missioni, compresa quella con un equipaggio italiano prevista inizialmente nel settembre 2021. "Il primo volo spaziale commerciale della Società sarà una dimostrazione del valore e delle caratteristiche dell'esclusivo laboratorio scientifico suborbitale offerto da Virgin Galactic", scrive l'azienda. "Lanciamo la prima offerta di voli commerciali spaziali con due prodotti innovativi: la nostra ricerca scientifica e le missioni spaziali con astronauti privati", rileva nella nota Michael Colglazier, amministratore delegato della Virgin Galactic.